4. Juli 2018, 22:07 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Gottesdienst auf Wiese

Der Pfarrverband Höhenkirchen-Siegertsbrunn veranstaltet am Sonntag, 8. Juli, um 11 Uhr auf der Obstwiese zwischen Höhenkirchen und Brunnthal einen Naturgottesdienst. Anschließend gibt es ein Picknick. Die Wiese befindet sich neben der Umgehungsstraße in Richtung Brunnthal. Es spielt die Combo auf. Zudem besteht die Möglichkeit, von den Ministranten des Pfarrverbands selbst gebackene Cantuccini zu erwerben. Der Spendenerlös kommt deren Teilnahme an einer Romfahrt Anfang August zugute. Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt.