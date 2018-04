20. April 2018, 22:13 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Gezielte Kontrollen gegen Raser

Die große Zahl an Geschwindigkeitsverstößen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn hat aufhorchen lassen: Gemeinde und Polizei justieren nun nach und verstärken auf der Brunnthaler Straße die Kontrollen. Das ist ein Ergebnis der jährlichen Besprechung zur Lage der Verkehrssicherheit in der Gemeinde. Etwa 1600 Strafzettel gingen im ersten Jahr der Kontrollen durch den Zweckverband Oberland an Autofahrer raus. Fünf mussten ihren Führerschein vorübergehend abgeben, weil sie mehr als 30 Stundenkilometer schneller fuhren als erlaubt. Die schlimmsten Verstöße gab es auf der Wächterhofstraße und der Münchner Straße.

Dennoch solle wegen der an der Brunnthaler Straße gelegenen Schule speziell dort mehr kontrolliert werden, sagt Peter Gauser, Verkehrsexperte an der Polizei in Ottobrunn, wobei er davor warnt, die Lage zu dramatisieren. Bei mehr als 1000 geahndeten Fällen habe es sich um geringe Überschreitungen gehandelt. Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) prognostizierte, als sie im Bauausschuss des Gemeinderats das Thema anriss, dass viele Gemeindebürger noch mit den Kontrollen zu tun haben werden, wenn erst einmal von 1. Juni an auch auf der Bahnhofsstraße gemessen wird. Dann wird der Zweckverband auf der dort neu eingerichteten Tempo-30-Strecke Blitzgeräte aufstellen. Personal des Zweckverbands wird nach einer Übergangszeit auch darauf achten, dass die in der Brunnthaler Straße aufgebrachten Fahrradschutzstreifen nicht mehr zugeparkt werden. Auch dort sollen dann Strafzettel verteilt werden. Zusätzliche Parkverbotsschilder lehnte Mayer ab.