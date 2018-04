16. April 2018, 23:26 Uhr Hindernisse Betonblock auf den Gleisen

Zug der S 7 überrollt Gegenstände am Bahnhof Wächterhof

Unbekannte haben am Sonntagvormittag am Bahnhof Wächterhof in der Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn einen Betonblock und eine Streusandkiste auf die S-Bahngleise der Linie 7 gelegt. Beide Gegenstände wurde gegen 8.15 Uhr von einem Zug überrollt. Die Strecke, die den Münchner Hauptbahnhof mit dem Südosten der Region verbindet und am Bahnhof Kreuzstraße endet, musste daraufhin gesperrt werden. Die Station Wächterhof ist ein Halt mitten im Grünen und befindet sich zwischen den Bahnhöfen Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Unter der Woche wird die Haltestelle hauptsächlich von Pendlern genutzt.

Wie die Bundespolizei mitteilt, wurden beide Hindernisse vom Bahnsteig aus ins Gleisbett gehoben. Die Kiste wurde durch die S-Bahn komplett zerstört, von dem Betonklotz splitterte ein Teil ab. Die entstandene Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Sie bittet Personen, die etwas gesehen haben und sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 089/51 5 5 50-111 zu melden.