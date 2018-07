5. Juli 2018, 22:00 Uhr Hilfe im Behörden-Dickicht Anlaufstelle für Senioren

Beirat regt zentrale Beratungsstelle in Unterföhring an

Beraten und begleiten: Damit ist ein Konzept überschrieben, mit dem der Unterföhringer Seniorenbeirat eine Anlaufstelle für Betroffene am Ort einrichten möchte. In einem einstimmig gefassten Antrag hat die Seniorenvertretung den Gemeinderat zum Handeln aufgefordert. So sollen die Lokalpolitiker beschließen, dass in der Kommune ein Seniorenberatungszentrum in Anlehnung an die Aufgaben eines Pflegestützpunktes aufgebaut wird.

Die Einrichtung soll eine schnelle und unbürokratische Hilfe in der eigenen Gemeinde ermöglichen, für die Senioren und Menschen mit Behinderung. Geplant sei eine enge Verzahnung aller Vereine, Organisationen, Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie der ehrenamtlichen Helfer. Die Anlaufstelle soll auch am Wochenende erreichbar sein, um im Notfall reagieren zu können. Ziel sei es, dass Menschen mit Einschränkungen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben können oder, sofern erforderlich, die für sie geeignete Wohn- und Betreuungsform zu finden, sagte Irmi Gessner vom Seniorenbeirat in der jüngsten Sitzung des Gremiums.

Wichtig sei, dass sich die Hilfe durch das zu schaffende Seniorenberatungszentrum nicht auf einen Hinweis auf Formblätter oder Tipps zum Finden von Unterstützung beschränkte, sagte Gessner. "Es kann doch nicht sein, dass Betroffene ohne Rechtsanwalt nicht durch das Behörden-Dickicht kommen."

Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit tritt nach den Worten Gessners oft unvorhergesehen ein - und dann stellen sich viele Frage: Wie kann ich mir die Pflege zu Hause erleichtern? Wie kann ich einer Überforderung entgegensteuern? Wo oder wie finde ich den passenden ambulanten Dienst, ambulante oder stationäre Angebote, Tages- und Kurzzeitpflege oder gar einen Heimplatz? Wo finde ich schnell organisierte pflegerische Hilfe? Wie lässt sich die erforderliche Hilfe der Pflege finanzieren? Welche Voraussetzungen müssen für eine Pflegestufe erfüllt sein? Hier soll das "Seniorenberatungszentrum Unterföhring - Beraten und Begleiten" auf den Plan treten und die Betroffenen entlasten.

Zudem sollen in der neuen Anlaufstelle Beratung und Begleitung in allen Fragen rund um das Thema Pflege und Hilfe im Alter angeboten werden: Zum Beispiel durch eine Vernetzung der vorhandenen Angebote sowie durch eine individuelle Beratung bei der Auswahl und Inanspruchnahme jedweder Form von Sozialleistung oder anderer Arten von Unterstützung. Mit dieser auf Unterföhring zugeschnittenen Form eines Pflegestützpunktes sollten neutrale Informationen und Beratung aus einer Hand angeboten werden, so der Beirat, um wohnortnahe Angebote zu Pflege, Versorgung und Betreuung sicherzustellen.