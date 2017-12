28. Dezember 2017, 21:50 Uhr Haar Zertrümmerte Rücklichter an Autos









Mehrere Fälle von Sachbeschädigung an geparkten Autos im Haarer Ortsteil Eglfing meldet die Polizei. In der Nacht zum Donnerstag, 21. Dezember, zertrümmerte ein unbekannter Täter an insgesamt neun Fahrzeugen die Rücklichter. Alle Autos waren in der Leibstraße, Vockestraße und Rudolf-Gütlein-Straße abgestellt. Die Haarer Polizei untersucht den Fall, hat aber bislang keine Hinweise. Wer Beobachtungen in dieser Nacht gemacht hat, kann sich bei der Dienststelle unter der Telefonnummer 089/462 30 50 melden.