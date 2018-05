2. Mai 2018, 21:50 Uhr Haar "Spurensuche" geht weiter

Die Theatergruppe am Ernst-Mach-Gymnasium (EMG) arbeitet mittlerweile unter professionelleren Bedingungen. Die Bühnentechnik an der Schule wurde erneuert. Mit dieser Investition haben die Träger der Schule, die Gemeinde Haar und der Landkreis, indirekt auch gewürdigt, dass die Gruppe das Haarer Gymnasium über die Region hinaus bekannt gemacht hat. Das Stück "Spurensuche", bei dem sich Gymnasiasten und Schüler der Mittelschule mit den Morden an Patienten der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Haar-Eglfing während der NS-Zeit befasst haben, wurde in München, Berlin und auch im Ausland aufgeführt. Und das von der Theaterpädagogin Farina Simbeck und dem Theatergruppenleiter Thomas Ritter betreute Projekt ist nicht beendet. Denn entgegen der Planungen wird es erneut aufgeführt. Die Haarer Schüler treten am 23. Juli an der Fachklinik für Psychiatrie in Taufkirchen an der Vils, Landkreis Erding, auf. Dort sollen auch die Schüler der dortigen Fachschule für Krankenpflege Gelegenheit bekommen, sich mit der NS-Zeit zu befassen. Nach aktuellen Zahlen wurden in Haar-Eglfing wohl bis zu 2000 Psychiatrie-Patienten umgebracht. Mehr als 2100 Patienten wurden von dort aus in Tötungsanstalten gebracht.