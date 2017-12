28. Dezember 2017, 21:50 Uhr Haar Spenden statt böllern









Feedback

Die Gemeinde Haar bietet mit den Gemeindewerken an, aufs eigene Silvesterfeuerwerk zu verzichten und mit anderen den Start ins neue Jahr im Sport- und Freizeitpark Eglfing zu begehen. Verbunden ist das mit dem Aufruf: nicht böllern, sondern spenden. Der Erlös geht an die Bürgerstiftung, die in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt bei Bedürftigkeit Hilfe leistet. Die Gemeinde weist darauf hin, dass es verboten ist, im Sport- und Freizeitpark eigenes Feuerwerk abzubrennen.