9. Juli 2018, 22:05 Uhr Haar Situation in der Pflege

Die Haarer Grünen machen zum Wahlkampfauftakt in ihrer Gemeinde die "Situation in der Pflege" zum Thema. Bei einer Veranstaltung am Donnerstag, 19. Juli, 19.30 Uhr, im Gasthof "Zur Post" soll es insbesondere um die Beschäftigten in der Pflege gehen. Viele arbeiteten an der Grenze der Belastbarkeit, heißt es: Zu wenig Personal, zu wenig Unterstützung und zu wenig Anerkennung. Dies gelte für Pflegekräfte, von denen es wegen des Isar-Amper-Klinikums gerade in Haar viele gebe. Es treten auf die Direktkandidatin der Grünen für den Landtag im Stimmkreis München-Land-Nord, Claudia Köhler, sowie Bezirkstagskandidatin Frauke Schwaiblmair.