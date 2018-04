12. April 2018, 22:07 Uhr Haar Ruhiger als die Polizei erlaubt

Wer nachts von der Polizei kontrolliert wird, sollte nicht gleich in Panik verfallen. Zu gelassen sollte man die Sache aber offensichtlich auch nicht nehmen. Ein 21-Jähriger, den eine Streife in der Nacht auf Donnerstag auf der Wasserburger Straße in Haar kontrollierte, erregte gerade dadurch den Verdacht der Beamten. Wie die Haarer Polizei berichtet, verhielt sich der amerikanische Student aus dem Landkreis Ebersberg bei der Kontrolle "auffällig entspannt und ruhig". Die Polizisten veranlassten einen Drogen-Schnelltest, der den Verdacht bestätigte, dass der junge Mann Cannabis konsumiert hatte. Er musste sein Auto stehen lassen und zur Blutentnahme. Außerdem erwartet ihn eine Anzeige.