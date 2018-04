20. April 2018, 22:13 Uhr Haar Ortsgeschichte entdecken

Spannende Details über die Gemeinde Haar, ihre Geschichte und die Entwicklung des Orts können Interessierte bei einem Ortsspaziergang am Samstag, 21. April, erfahren. Referent Horst Wiedemann erzählt Wissenswertes über die Haarer Wallfahrtskirche, das Kriegsende in Haar, warum das neue Schulungsgebäude Poststadel heißt, was im Jagdfeld gejagt wurde und vieles mehr. Auf der etwa zweistündigen Route liegen unter anderem die großen Kirchen in der Haarer Ortsmitte, das romantische Nikolauskirchlein mit Friedhof, das Jagdfeld und die Pflegerhäuser in Rathausnähe und die Bauten um das ehemalige HJ-Heim. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Innenhof der Volkshochschule, Münchener Straße 3. Die Teilnahme kostet acht Euro.