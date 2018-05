2. Mai 2018, 21:50 Uhr Haar Neuerung auf Verdrussstrecke

Ein Verstärkerbus soll Gronsdorfer Kinder pünktlich zur Schule bringen

Ein zusätzlicher Bus am frühen Morgen soll in Haar sicherstellen, dass die Grundschulkinder aus den Ortsteilen pünktlich an der Jagdfeldschule ankommen. Der Verstärkerbus fährt in Gronsdorf nicht nur zwei Minuten früher ab als der bisher von den Schülern genutzte MVV-Linienbus. Er nimmt auch eine andere und kürzere Route, um rechtzeitig vor Schulbeginn am Schulzentrum zu sein. Wie die Gemeinde mitteilt, habe der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) auf Initiative des Rathauses diese zusätzliche Buslinie installiert. Anlass boten Proteste von Eltern wegen der unzuverlässigen Busverbindung. Die Deutsche Bahn geriet als Betreiber der Linie in die Kritik.

Doch nicht alles hat der Betreiber in der Hand. Denn ein Hauptproblem auf der Strecke stellt der dichte Verkehr dar. Die Busse stecken wegen der vielen Baustellen auf der Autobahn und im übrigen Straßennetz in Haar immer wieder im morgendlichen dichten Berufsverkehr fest. Das hatte zur Folge, dass viele Eltern dazu übergingen, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu fahren, was am frühen Morgen auf den Straßen rund um das Schulzentrum zu teils chaotischen Zuständen führte. Klagen über die vielen Eltern-Taxis wurden laut.

Während nun der im Fahrplan offiziell eingetragene 242er Bus nach wie vor um 7.25 Uhr am Gronsdorfer S-Bahnhof startet und die bisherige Route nimmt, fährt laut Mitteilung der Gemeinde der Verstärkerbus bereits um 7.24 Uhr los, um dann in Salmdorf und Ottendichl die Schulkinder aufzusammeln. Das sei zwar lediglich eine Minute früher als bisher, heißt es. Und tatsächlich sei die Ankunftszeit für diesen Bus auch nur zwei Minuten früher an der Jagdfeldschule eingetragen als für den anderen - nämlich um 7.44 Uhr. Doch diese Ankunftszeit wird dem Rathaus zufolge aller Voraussicht nach auch eingehalten werden können. Denn: Die Route des Verstärkerbusses wurde verändert. Der Bus biegt von der B471 in die Leibstraße ab und steuert dann direkt die Schulen an.

Die wenig genutzte Teilstrecke über die B 471 zur B 304 entfällt für diesen Bus. So werden zwei Haltestellen eingespart und auch die Fahrt über die Bundesstraßen, die oft Verzögerungen brachte. Zunächst soll dieser Verstärkerbus in einer Versuchsphase verkehren. Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) hofft, dass der Plan aufgeht. "Es ist ein Versuch, der dem Schulbus eine erneute Chance geben soll. Denn sowohl für die Eltern als auch für die Kinder ist es positiv, den Schulweg mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zurückzulegen. Aber funktionieren muss es. Das ist klar."