4. Januar 2018, 22:08 Uhr Haar Modellschiffe im Einsatz









Schaufahren im Jagdfeldbad

Haar - Die Welt der Schifffahrt und der Aktivitäten auf dem Wasser hat schon ihren besonderen Reiz. Für die Modellschiffbauer vom Verein Interessengemeinschaft für ferngesteuerte Modelle Haar (IFFM) Grund genug, all das auch im Kleinformat abzubilden: wendige Schnellboote, majestätische Segelschiffe, prächtige Yachten und lauschige Hausboote genauso wie U-Boote oder Feuerwehrschiffe mit imposanten Spritzkanonen. An diesem Wochenende, Samstag, 6., und Sonntag, 7. Januar, veranstaltet die IFFM Haar im Jagdfeldbad an der Waldluststraße 6 das mittlerweile 13. Modellschiffschaufahren. Dabei kommen sowohl Modelle zum Einsatz, die aus fertigen Bausätzen hergestellt wurden, als auch solche, die komplett selbst entworfen und zusammengebaut sind und ganz spezielle Details und Funktionen aufweisen. Außerdem zeigen in der benachbarten Dreifachturnhalle Motorradfahrer auf einem Teppichparcours ihr Können. Und neben all den Sehenswürdigkeiten für Erwachsene und Kinder kommen auch die kulinarischen Bedürfnisse nicht zu kurz. Denn für Brotzeit und Getränke sorgt der Kiosk des Jagdfeldbads. Am Samstag kann man die Veranstaltung rund um die Modellschiffe in der Zeit von 10 bis 18 Uhr besuchen, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.