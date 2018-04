10. April 2018, 22:08 Uhr Haar Großeinsatz wegen Feuer im sechsten Stock

Ein Brand im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses in Haar hat am Montagabend einen Großeinsatz ausgelöst. Anwohner hatten beobachtet, dass auf dem Balkon eines Gebäudes an der Katharina-Eberhard-Straße offene Flammen hochschlugen. Explosionsartige Geräusche, die wohl von zerberstenden Spraydosen herrührten, waren zu hören. Die Polizei evakuierte kurz nach dem Alarm gegen 22.40 Uhr das Gebäude. Rettungskräfte richteten eine Sammelstelle für die Hausbewohner ein und betreuten dort vorübergehend auch Kinder und ältere Personen. Verletzt wurde niemand. Den Brand brachten die Feuerwehren dann relativ schnell unter Kontrolle. Auch ein Übergreifen vom Balkon in die Wohnung wurde verhindert. Allerdings gelangten Rauch und Ruß in die Wohnung. Zur Unterstützung der Haarer war auch die Münchner Feuerwehr mit einer Drehleiter angerückt. 85 Feuerwehrleute waren im Einsatz, darunter auch aus Grasbrunn und Feldkirchen. Wie die Polizei mitteilt, sind aus bislang ungeklärter Ursache Gegenstände auf dem Balkon in Brand geraten. Die 80-jährige Mieterin kam bei ihrer Tochter unter. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.