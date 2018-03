28. März 2018, 21:52 Uhr Haar Gesundheitsreise nach Italien

Die Volkshochschule Haar bietet eine Gesundheitsreise nach Abano Terme in Italien an. In der Zeit vom 27. Oktober bis 3. November können die Teilnehmer entspannende Tage erleben. Mit dabei sind Christoph Malisch (TCM-Arzt, Qi Gong-Lehrer) und Zby Bodurka (Physiotherapeut, Yoga-Lehrer, Absolvent der Sporthochschule). Diese Gesundheitsreise bietet die Möglichkeit, an einem intensiven Programm teilzunehmen, das körperlich und geistig fit hält. Die VHS wird in Kürze das genaue Programm vorstellen. Anmeldungen bei der VHS Haar, Münchener Straße 3, sind vom 19. April an möglich.