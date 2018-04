2. April 2018, 21:54 Uhr Haar Gefahr für die Demokratie

HaarIst die Demokratie in Gefahr? Diese Frage stellen sich am Sonntag, 15. April, von 11 Uhr an Bascha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, Schriftsteller Gert Heidenreich und Stefan Wurster, Professor für Policy Analysis an der Hochschule für Politik der TU München. Die Veranstaltung findet im kleinen Theater in Haar, Casinostraße 75, statt. Der Eintritt ist frei. Die Podiumsdiskussion moderieren wird Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler.