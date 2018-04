20. April 2018, 22:13 Uhr Haar Finanzkabarett de luxe

Der frühere Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit hat jüngst ein Buch herausgebracht, dessen Titel sein berühmtes Bonmot abwandelt: "Sexy, aber nicht mehr so arm: mein Berlin." Interessant wäre, was Chin Meyer, der als Deutschlands bekanntester Finanzkabarettist firmiert, dazu sagen würde, immerhin gilt er als scharfzüngiger Experte, was die Kausalität von Reichtum, Macht und Sexyness betrifft. Am Donnerstag, 26. April, gastiert er mit "Macht! Geld! Sexy?" im Kleinen Theater Haar. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es über www.kleinestheaterhaar.de.