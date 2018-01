10. Januar 2018, 21:48 Uhr Haar Feuerwehr sammelt Bäume









Die Feuerwehr Haar sammelt auch heuer wieder nach Weihnachten die ausgedienten Christbäume und Gestecke ein: Am Samstag, 13. Januar, stehen von 10 bis 13 Uhr zahlreiche Helfer der Feuerwehr Haar bereit und nehmen an den Sammelstellen in der Gemeinde die Bäume gegen eine Spende von einem Euro entgegen. Der Erlös kommt der Jugendarbeit in der Feuerwehr Haar zu Gute. Die Feuerwehr bittet darum, die Bäume nicht schon vorher an den Sammelstellen abzulegen, und nur abdekorierte Bäume abzugeben, da das Grünzeug anschließend gehäckselt wird. Folgende Standorte stehen wieder zur Verfügung: Rondellstraße / Zunftstraße: Rondellplatz; St.-Konrad-Straße: bei der Wertstoffinsel; Gronsdorfer Straße: Wertstoffcontainer; Defreggerstraße: Parkplatz am Waldfriedhof; Ferdinand-Kobell-Straße: Wertstoffcontainer; Wieselweg: bei Hausnummer 12/14; Eglfing: Parkplatz beim Kindergarten Neithartstraße; Keferloher Straße am Bolzplatz; Gronsdorf: Schneiderhofstraße.