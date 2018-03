23. März 2018, 21:52 Uhr Haar Fahrräder werden entsorgt

Haar entsorgt herrenlose Fahrräder. Die Fahrrad-Stellplätze an den Bahnhöfen sind begehrt. Doch leider werden im Laufe der Zeit immer mehr Ständer durch nicht mehr genutzte oder funktionsuntüchtige Fahrräder blockiert. Um wieder Platz zu schaffen und die Stellflächen attraktiver zu machen, werden die Radlständer am 3. Mai entrümpelt. Bereits von Dienstag, 3. April, an werden zunächst alle offensichtlich schon lange nicht mehr genutzten oder nicht mehr fahrtüchtigen Räder mit einer Banderole der Gemeinde gekennzeichnet. Von da an tickt laut Rathaus die Uhr. Räder, die bis 3. Mai dann nicht von ihren Besitzern abgeholt werden, kommen auf den Bauhof Haar. Dort warten sie weitere sechs Monate, ob sie nicht doch noch von ihren Besitzern ausgelöst werden, bevor sie endgültig verwertet werden. Nähere Auskünfte zur Fahrrad-Räumaktion erteilt das Bauamt der Gemeinde Haar unter 089/460 02-321. E-Mail: bauamt@gemeinde-haar.de.