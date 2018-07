5. Juli 2018, 22:00 Uhr Haar Endspieltag der B-Junioren

Das Warten auf das Finale hat bald ein Ende, denn an diesem Sonntag, 8. Juli, steht der Endspieltag im Kreissparkassen-Fußballcup der B-Junioren in Haar an. Dann treffen zunächst im Halbfinale FC Deisenhofen, FTE Starnberg, TSV Grafing und der SV Heimstetten aufeinander. Auf die Paarungen der Halbfinalbegegnungen darf man bis zuletzt gespannt sein, denn die Auslosung findet um 14 Uhr live an Ort und Stelle statt. Anpfiff der Halbfinalspiele ist um 14.30 Uhr. Das Spiel um Platz drei beginnt um 16 Uhr, das Finale um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, es spielt die Band In City aus München.