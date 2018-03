30. März 2018, 22:03 Uhr Haar Die menschliche Intelligenz

Die menschliche Intelligenz - ein weites Feld. HG Butzko, der Mann, der nicht mit Keulen, sondern Gedanken jongliert, begibt sich in seinem aktuellen Programm, das er am Donnerstag, 12. April, im Kleinen Theater Haar zeigt, auf die Suche danach. Der vielfach ausgezeichnete Kabarettist fragt sich in "Menschliche Intelligenz", warum bis heute Milliarden von Menschen ihr Leben nach Büchern ausrichten, die vor Tausenden von Jahren geschrieben wurden, nachdem diverse Propheten jenseitige Stimmen gehört haben. "Die einen wollen dabei einen säkularen, die anderen einen Gottesstaat, die einen mit friedlichen Mitteln, die anderen mit Astro TV." Der gläubige Atheist Butzko wird in Haar Klartext sprechen: "im Namen des Geistes, des Herzens, und der heiligen Lust am Leben". Der Abend beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es über www.kleinestheaterhaar.de.