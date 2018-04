19. April 2018, 21:58 Uhr Haar Café Evergreen öffnet

Zum ersten Mal öffnet das Café Evergreen am Freitag, 27. April, seine Pforten im Poststadel Haar. Der offene Treff findet einmal im Monat von 15 bis 18 Uhr statt und richtet sich an alle, die Lust auf ein geselliges Beisammensein bei Kaffee und Kuchen haben. Die Idee zu diesem offenen Treff stammt von Monika Malinowski aus Haar, die damit bei der örtlichen Bürgerstiftung offene Türen einrannte. "Nur mit der finanziellen Unterstützung der Bürgerstiftung konnte ich das Projekt überhaupt angehen", sagt sie. Auch die Haarer Bürgermeisterin Gabriele Müller findet die Idee toll, ebenso wie die VHS, die dem Treff ihre Räumlichkeiten überlässt, und der Verein "Hand in Hand in Haar". Weitere Termine sind am 25. Mai, 29. Juni, 27. Juli und 28. September.