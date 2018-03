27. März 2018, 22:00 Uhr Haar Baby-Café in den Ferien

Während der Osterferien haben das Familienzentrum Haar (Salzgasse 2) und der Second-Hand-Laden geschlossen. Dennoch gibt es ein Angebot für Eltern und Kinder. Am Mittwoch, 4. April, von 9 bis 11 Uhr findet ein Baby-Café für Babys bis etwa 12 Monate und ihre Eltern statt, am Donnerstag, 5. April von 9 bis 11 Uhr können sich alle Kleinkinder bis etwa drei Jahre mit Elternbegleitung zum ausgiebigen Spielen im FAM-Café treffen. Die regulären Angebote starten dann wieder nach den Ferien am Montag, 9. April. Informationen dazu stehen im Internet unter www.familienzentrum-haar.de.