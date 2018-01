9. Januar 2018, 22:00 Uhr Haar Autofahrerin übersieht Fußgängerin









Beim Zurücksetzen mit ihrem Auto hat eine 42-jährige Münchnerin am Montagnachmittag vor der Grundschule am Jagdfeldring in Haar eine Fußgängerin übersehen. Dabei wurde die Frau, eine 44-Jährige aus Haar, leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Die Münchnerin hatte zuvor mit ihrem Auto Waren zur Schule geliefert.