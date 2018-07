11. Juli 2018, 22:09 Uhr Grünwald Treuer Mitarbeiter geht

Ein langjähriger Mitarbeiter der Grünwalder Kommunalverwaltung hat seinen Abschied genommen: Hans Seel. Der 62-Jährige ist nun im Ruhestand. Auf 47 Dienstjahre brachte es Seel, in denen er ausschließlich für die Gemeinde Grünwald tätig war, angefangen mit der Ausbildung in den Jahren 1971 bis 1974. Einen Namen gemacht hat sich Seel insbesondere als Chef des Gewerbe- und Ordnungsamtes. Diesen Posten hatte er seit Juli 1997 inne. Schon zuvor war er dort, aber auch im Melde- und Passamt tätig. Seel wuchs in Grünwald auf, war lange Zeit Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde, verfügt in der Kommune und darüber hinaus über sehr gute Kontakte. Inzwischen wohnt Hans Seel nicht mehr in Grünwald.