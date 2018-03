30. März 2018, 22:03 Uhr Grünwald Swinging All Stars

Bei "Jazz in Grünwald" gastieren international namhafte Musiker

Während die Klassik-Stars, die in Grünwald gastieren, sich im August-Everding-Saal mit schöner Regelmäßigkeit die Klinke in die Hand drücken, ist für die Jazz-Virtuosen gewöhnlich das Bürgerhaus Römerschanz die relevante Bühne. Was für hie wie da gilt: Das Programm ist hochkarätig.

Das zeigt sich auch beim kommenden Konzert in der Reihe "Jazz in Grünwald" am Donnerstag, 19. April. Klarinettist und Saxofonist Bernhard Ullrich, der diese Veranstaltungen in seinem Heimatort organisiert, hat renommierte Musiker für einen Auftritt gewonnen: Unter dem Motto "International Swing All Stars" präsentieren Denise Gordon, David Gazarov, Charly Antolini, Michael Lutzeier und Karsten Gnettner (Bass) ihr Können. Auch Gastgeber Ullrich wird seine virtuosen Fähigkeiten demonstrieren. Die Jazz- und Soulsängerin Denise Gordon stammt von der Karibikinsel Nevis und lebt in England. Der namhafte Klaviervirtuose David Gazarov wurde in Baku, Aserbaidschan, geboren und gehört ebenso wie Schlagzeuger Charly Antolini aus der Schweiz zu den großen Namen der Szene. Am selten zu hörenden Baritonsaxofon wird Michael Lutzeier zu erleben sein, er stammt wie der versierte Bassist Karsten Gnettner, aus Deutschland. Ergänzt von Bernhard Ullrich dürfen sich die Konzertbesucher auf einen abwechslungsreichen, spannenden Jazzabend freuen. Das Konzert im Bürgerhaus Römerschanz beginnt um 20 Uhr. Karten zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Horn, Schloßstraße 14c, in Grünwald (Telefon 089/641 04 71).