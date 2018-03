30. März 2018, 22:03 Uhr Grünwald Steile Pfade

Von Grünwald aus zum Georgenstein

Wer seine Wanderung etwas kürzer mag, kann von Grünwald zum Georgenstein gehen, das sind acht Kilometer. Dafür aber bietet die Tour mehr als nur einen idyllischen Waldspaziergang, sondern hält einige attraktive Ausblicke ins Isartal parat. Ganz leicht ist die Route, die Joachim Burghardt in seinem Wanderführer "Rund um München" vorschlägt, nicht. Er hat die 54 Touren in blaue (leichte) und rote (mittlere) Schwierigkeitsgrade eingeteilt, die Rundtour durch das Isartal ist rot markiert. Grund sind teils steile,rutschige Pfade. Überwiegend verläuft die Route allerdings flach und ohne Probleme. Start ist am Derbolfinger Platz in Grünwald. Von dort geht es Richtung Burg und hinter dem Kiosk auf einem der Trampelpfade hinab zur Isar. Man kann aber auch dem breiten Weg mit Beschilderung folgen. Dann geht es südwärts auf verschiedenen Pfaden der Isar entlang bis zum Georgenstein, einem großer Felsblock, der auf Höhe Baierbrunn mitten im Flussbett liegt und gut fünf Meter aus dem Wasser ragt. Zu Zeiten der Flößer war er ein gefürchtetes Hindernis. Die Wanderer folgen von hier aus der Römerstraße nach Südosten und steigen dann wieder hinauf zum Isarhochufer. Von dort geht es in nördlicher Richtung über die Römerschanze zurück nach Grünwald.

Start und Ziel: Derbolfinger Platz in Grünwald (Endhaltestelle Tram 25), Dauer: 2 1/2 Stunden.