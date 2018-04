4. April 2018, 21:48 Uhr Grünwald Nachtwanderung

Nachts in den Wald? Das weckt nicht bei jedem Lust auf einen Ausflug. Doch eine Wanderung bei Dunkelheit kann auch sehr viel Spaß machen, sie kann lehrreich sein - ein tolles Erlebnis. Das Walderlebniszentrum Grünwald an der Sauschütt lädt am Samstag, 7. April, zu einer Nachtwanderung unter dem Motto "In der Dunkelheit des Waldes" - für Kinder und Erwachsene. Gemeinsam tauchen die Teilnehmer ein in eine andere Welt, lauschen den Rufen der Waldkäuze in der Stille und folgen versteckten Lichtern. Am Ende der Wanderung gibt es ein Lagerfeuer, bei dem Stockbrot gebacken wird. Die Wanderung dauert von 19.30 bis 22 Uhr und kostet 16 Euro (mit Ferienpass 13 Euro). Anmeldungen sind telefonisch möglich (089/649 20 99).