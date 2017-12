28. Dezember 2017, 21:50 Uhr Grünwald 75 000 Euro für Tagespflege









Die Einrichtung im Haus der Begegnung erhält Förderung

Die Regierung von Oberbayern hat der "Stiftung Katholisches Familien- und Altenpflegewerk" aus München Zuschüsse in Höhe von 75 000 Euro für die Tagespflege im Haus der Begegnung in Grünwald bewilligt. 20 demente Personen können hier untergebracht werden, die Räume wurden schon von den Architekten eigens dafür geplant. So etwa gibt es ein abgeschlossenes Atrium, in dem die Dementen herumspazieren können, ohne verloren zu gehen.

Der Freistaat Bayern unterstützt seit 2016 Maßnahmen zum demenzgerechten Aus- und Umbau von eigenständig betriebenen Kurzzeit-, Tages- und Nacht-Pflegeeinrichtungen. Die Förderung ist auf maximal 75 000 Euro je Projekt begrenzt. Durch diese Förderung profitieren die in der Tagespflege betreuten Personen von einem demenzfreundlichen Lebensumfeld im Innen- und Außenbereich der Einrichtung. Das Förderprogramm unterstützt darüber hinaus Einzelprojekte zur Verbesserung der Lebensqualität und der Rahmenbedingungen in der Pflege. Ein weiterer Baustein der Förderrichtlinie betrifft den Auf- und Ausbau neuer ambulant betreuter Wohngemeinschaften. Die Mittel werden über das zuständige Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege zu Verfügung gestellt. Weitere Informationen unter www.stmgp.bayern.de.