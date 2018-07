15. Juli 2018, 22:08 Uhr Grünwald Burgfest mit Umzug

Die Freunde Grünwalds laden für Samstag und Sonntag, 21. und 22. Juli, zum Burgfest ein. Auftakt ist am Samstag um 16 Uhr im Burghof. Neben bayerischen Spezialitäten vom Grill gibt es an beiden Tagen ein Unterhaltungsprogramm mit der Bläserkapelle Frohsinn, der "Munich Swing Junction Bigband" und der Zwanzigerjahre- Big-Band "Big 9". Am Sonntag findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst in St. Peter und Paul statt. Die Sängerrunde der Freunde singt die Deutsche Bauernmesse von Annette Thoma. Im Anschluss gibt es einen Umzug von der Kirche zur Burg. Der Eintritt kostet zwei Euro.