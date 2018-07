11. Juli 2018, 22:09 Uhr Grünwald Burgfest in Grünwald

Das 38. Grünwalder Burgfest der Freunde Grünwalds findet am 21. und 22. Juli statt. Am Samstag ist es geöffnet von 16 bis 24 Uhr. Am Sonntag beginnt die Feierlichkeit mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul. Von dort macht sich gegen 11 Uhr ein festlicher Umzug von der Kirche über die Schlossstraße, den Luitpoldweg und die Rathausstraße auf in den Burghof. Das Fest endet am Sonntag um 22 Uhr. Es gibt Musik von diversen Bands sowie Speisen und Getränke. Der Eintrittspreis zum Burgfest ist stabil geblieben: Auch heuer beträgt er zwei Euro.