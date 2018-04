27. April 2018, 21:59 Uhr Großhelfendorfer Bauvorhaben Ayinger stimmen ab

Bürgerentscheid zum geplanten Mischgebiet und Solar-Pilotprojekt

Von Michael Morosow, Aying

Gegner und Befürworter einer geplanten Bebauung im Ayinger Ortsteils Großhelfendorf sind am Sonntag an die Urnen gerufen. Sie haben die Wahl, für das Bürgerbegehren zu stimmen, das sich gegen das Vorhaben wendet, oder das Ratsbegehren zu unterstützen, das pro Bebauung formuliert ist.

Wie berichtet, stoßen sich die Anlieger der geplanten Ansiedlung an einem Bauvorhaben des Großhelfendorfer Feuerwehrkommandanten Hans-Peter Huber. Dieser will im nördlichen Teil seines Grundstücks an der Gruber Straße eine Lagerhalle und bis zu vier Wohnungen bauen, den südlichen Abschnitt hat er an ein Ehepaar aus Grasbrunn verkauft, das hier den Sitz ihrer Firma Solar Hay errichten will. Die Gegner des Vorhabens haben eine ganze Reihe von Argumenten gegen die Ausweisung eines Mischgebietes vorgebracht. Sie befürchten unter anderem die Zerstörung des ländlichen Dorfbildes durch Höhe und Umfang der Gebäude, sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder durch die zu erwartende Erhöhung des Verkehrsaufkommens und äußerten Sicherheitsbedenken auch aufgrund der Tatsache, dass die Firma Solar Hay auch mit Wasserstoff hantiert. Die Initiative will beide Vorhaben verhindern, dementsprechend lautet die Fragestellung des Bürgerbegehrens: "Sind Sie dafür, dass die geplante Bebauung westlich der Gruber-Straße in der Gemeinde Aying, Ortsteil Großhelfendorf, als Mischgebiet nicht weiter betrieben wird?" Dem gegenüber steht das Ratsbegehren mit der Fragestellung: "Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Aying durch die Bauleitplanung die Voraussetzungen schafft, um westlich der Gruber-Straße, Ortsteil Großhelfendorf, eine gewerbliche Lagerhalle mit vier Wohneinheiten und ein Pilotprojekt zum Nachweis der Realisierbarkeit einer innovativen, klimaneutralen und autarken Energieversorgung mit Ansiedlung eines Ingenieurbüros und bis zu fünf Wohneinheiten zu errichten?"

Laut Rathaussprecher Klaus Friedrich ist das Interesse in Aying an den Bürgerentscheiden groß. Von knapp 4200 Wahlberechtigten hätten bereits etwa 1650 (Stand: Freitag) die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Außerdem kann man von 8 bis 18 Uhr in zwei Wahllokalen (Ayinger Bürgerhaus, Kirchgasse 4a, und Schulturnhalle in Großhelfendorf, Glonner Straße 9) wählen.