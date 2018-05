4. Mai 2018, 21:49 Uhr Grasbrunn Treff im Lemon Club

Wer ihn noch nicht kennt, hat am Freitag, 11. Mai, die Gelegenheit, das zu ändern: Der Jugendtreff "Lemon Club" im Grasbrunner Ortsteil Neukeferloh im Bürgerhaus in der Leonhard-Stadler-Straße 11 lädt von 16 bis 22 Uhr zum Tag der offenen Tür. Hier treffen sich alle Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 20 Jahren, die einen Ort suchen, an dem sie gemeinsam abhängen, etwas unternehmen und neue Freunde treffen wollen. Der Eingang befindet sich an der Seite im Parterre; mehr Informationen bietet die Homepage (ojagrasbrunn.wordpress.com).