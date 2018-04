6. April 2018, 22:01 Uhr Grasbrunn Schafkopfen für Anfänger

Es ist nie zu spät, das traditionelle bayerische Schafkopfen zu erlernen. Wer Interesse hat, schaut am Sonntag, 15. April, im Kulturcafé im Bürgerhaus Neukeferloh, Leonhard-Stadler-Straße 12 vorbei. Dort werden Anfängern und auch allen, die schon bisserl was können, von 14 bis 17 Uhr die Regeln erklärt. Dann wird gleich das Erlernte ausprobiert. Getränke und Knabbereien können mitgebracht werden. Ein Tee- und Kaffeeautomat ist vorhanden. Eintritt ist frei. Um das Interesse abzuschätzen, würden sich die Organisatoren, Dorle Walczuch und Schafkopf-Erklärer Armin Kronawitter, über eine unverbindliche Anmeldung per E-Mail möglichst bis 10. April an am.walczuch@kabelmail.de freuen.