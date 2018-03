22. März 2018, 22:00 Uhr Grasbrunn Röser zieht sich aus Gemeinderat zurück

Generationswechsel bei der Freien Wählergemeinschaft Neukeferloh-Harthausen-Grasbrunn (FWG): Ingrid Röser ist nach zehn Jahren auf eigenen Wunsch aus dem Gemeinderat ausgeschieden. Röser ist bekannt als Motor bei vielen sozialen Initiativen und als engagierte Persönlichkeit in vielen Gremien und Vereinen. "Es wird Zeit für mich, etwas kürzer zu treten, weil ich mich auch mehr um meinen zweijährigen Enkel David kümmern möchte", sagt sie. Röser folgt Susanne Jaspert nach, die vielen als langjährige Elternbeiratsvorsitzende des Kinderhauses St. Christophorus, Gründerin der Elterninitiative PEGU und Vorsitzende des Schul- und Kindergartenvereins bekannt ist. Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) würdigte beim Abschied im Gemeinderat Rösers Arbeit. "Du hast dich sehr für das eingesetzt, was dir für die Gemeinde wichtig und richtig erschien." Korneder überreichte Röser die Gemeindemedaille in Silber.

Rösers Nachfolgerin Jaspert will sich als Gemeinderätin ähnlich wie Röser vor allem um die Bereiche Jugend und Soziales kümmern. "Darüber hinaus", sagt sie, "setze ich mich für die rasche Verwirklichung des Neubaus der Turnhalle und Verbesserungen der Verkehrssituation in unseren Ortsteilen ein."