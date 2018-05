3. Mai 2018, 21:54 Uhr Grasbrunn Musikalische Reise in den Norden

Polarlichter galten Völkern wie den Samen oder Inuit als Vorboten kommenden Unheils oder als Aktivitäten der Geister. Eine schöne Erklärung für die surreal-dramatischen Leuchterscheinungen hatten die Wikinger: Sie sahen darin Zeichen, dass nach einer großen Schlacht die über den Himmel reitenden Walküren gefallene Helden nach Walhall geleiteten, und sich dabei das Mondlicht auf ihren Rüstungen spiegelte. "Northern Lights - Musikalische Impressionen aus Skandinavien" ist das Motto des Konzerts, das der Kammerchor "A-cappella!" aus Zorneding am Samstag, 5. Mai, in der Kirche St. Aegidius in Keferloh gibt. Mit Chorwerken aus Norwegen, Finnland und Estland stellt der Chor den besonderen Zauber der skandinavischen und baltischen Chortradition vor. Musik, die die Vorstellung von weiten Landschaften und großartiger Natur weckt. Im Mittelpunkt steht unter anderem ein Werk des 1978 geborenen norwegischen Komponisten Ola Gjellio, das vom Phänomen der Polarlichter inspiriert ist: "Northern Lights". Zudem werden Werke seines Landsmanns Knut Nystedt erklingen. Aus Finnland stammt Pekka Kostiainen, der mit der Aufzählung der Söhne Jakobs interessante musikalische Effekte verbindet. Ein besinnliches Werk des berühmten estnischen Komponisten Arvo Pärt rundet die musikalische Reise in den Norden ab, überdies erklingen Werke von Johann Michael Bach, Johann Hermann Schein, Heinrich Kaminski und Antonio Lotti. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Karten zu 12,50 Euro können an der Abendkasse erworben werden. Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre haben freien Eintritt.