3. Mai 2018, 21:54 Uhr Grasbrunn Mit Humor gegen das Schicksal

"Ein perfekter Witz ist irgendwo zwischen Engel und Furz." Die junge Matilda, von der dieser bedenkenswerte Satz ist, kann ihrer Passion - Comedy machen, Witze erzählen - aber nicht nachgehen. Sie ist, nachdem sie den familiären Halt verloren hat, gezwungen, als Putzkraft ins Ausland zu ziehen. Matilda, das ist eine der vom Schicksal gebeutelten Figuren in dem Theaterstück "The Clean House" von Sarah Ruhl, welches das Artikult Theater am Samstag, 5. Mai, im Bürgerhaus Neukeferloh zeigt.

Generell geht es in dem tragikomischen Werk der US-Amerikanerin um die Frage, wie man einem Schicksal begegnet, das mit aller Härte zuschlägt. Wie reagiert man auf das Unvermeidliche? Neben Matilda müssen auch die anderen Protagonisten mit schweren Problemen fertig werden, romantischer oder gesundheitlicher Natur. Die Antworten der Charaktere in "The Clean House" sind vielfältig und niemals verzagend, doch leicht haben sie es alle nicht. Ruhls mehrfach ausgezeichnetes Stück avanciert durch seinen Optimismus zu einem Plädoyer für die Annahme der Veränderung.

Mit dieser Inszenierung begibt sich das Münchner Artikult Theater, das schon öfter in Neukeferloh gastierte - Mitglied Bianca Issing wohnt in Grasbrunn - auch auf die Suche nach Essenz und Ursprung des Humors. Angesichts der Machtlosigkeit, mit der das Schicksal mitunter auftritt, bleibt er oft quasi als letzte Waffe.

Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es über Telefon 089/38 99 83 81 oder www.artikulttheater.de.