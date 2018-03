27. März 2018, 22:01 Uhr Grasbrunn Karate für Erwachsene

Seit Jahrhunderten stärken Karateka sowohl ihren Geist als auch den Körper - und das ganz ohne Waffen. Der TSV Grasbrunn bietet von Mittwoch, 25. April, an einen Kurs in der asiatischen Kampfkunst speziell für Erwachsene an. Denn, so der Verein, für Karate ist man nie zu alt. Beginn des Trainings in der Turnhalle der Grundschule Grasbrunn ist um 19.15 Uhr. Der Anfängerkurs umfasst zehn Einheiten, die erste Schnupperstunde kostet noch nichts. Die weiteren Einheiten kosten für Mitglieder 15 Euro, Nichtmitglieder zahlen 35 Euro. Weiter Infos auf der Homepage (www.karatedo.org).