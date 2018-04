8. April 2018, 22:02 Uhr Grasbrunn Grasbrunner Waldräumung

Die Gemeinde Grasbrunn ruft Bürger dazu auf, beim Aufräumen im Wald mitzuhelfen. Wer der Umwelt zuliebe anpacken will und einen Beitrag für eine gepflegte Gemeinde leisten möchte, kann am Samstag, 21. April, an mehreren ausgewählten Standorten zur Waldräumung kommen. Auch Kinder und Jugendliche dürfen sich ausdrücklich angesprochen fühlen. Treffpunkte sind jeweils um 9.30 Uhr am Rathaus Neukeferloh, am Bauhof Grasbrunn und am Feuerwehrhaus in Harthausen. Im Anschluss werden laut Rathaus alle Helfer zu einer Brotzeit in den Bauhof eingeladen.