2. Mai 2018, 21:50 Uhr Grasbrunn Falsches Schild am Mofa

Angezeigt worden ist am Dienstag ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg, weil er am Dienstag auf einem unversicherten Moped unterwegs in Möschenfeld von einer Streife der Haarer Polizei kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass das Versicherungskennzeichen des Gefährts aus dem Jahr 2012 stammte. Nachdem somit keine gültige Haftpflichtversicherung vorlag, durfte der Mann nicht weiterfahren. Die 50 Jahre alte Fahrzeughalterin erhielt aus dem selben Grund ebenfalls eine Anzeige, wie es im Pressebericht heißt.