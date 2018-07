4. Juli 2018, 22:07 Uhr Grasbrunn Engagement im Helferkreis

Wer sich in Grasbrunn und Umgebung ehrenamtlich engagieren möchte aber noch keine passende Möglichkeit dazu gefunden hat, ist zu einem offenen Austausch mit dem Helferkreis Asyl eingeladen. Der Helferkreis Asyl Grasbrunn-Vaterstetten trifft sich regelmäßig alle zwei Monate und freut sich über neue Helfer. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 11. Juli, von 19 Uhr an im Wirtshaus am Sportpark Grasbrunn statt.