2. Januar 2018, 21:59 Uhr Gräfelfing Brief-Aktion zum Leitungswasser









Die Gemeinde Gräfelfing fordert Gaststätten in der Kommune mit einer Brief-Aktion auf, ihren Gästen auch Trinkwasser aus der Leitung zu servieren. Das Umweltamt der Gemeinde reagiert damit auf eine Umfrage des Vereins Forum Trinkwasser, nach der sich 76 Prozent der befragten Gäste auch in Restaurants Trinkwasser aus der Leitung als festes Angebot wünschen, heißt es in einer Mitteilung des Rathauses. Wer Leistungswasser trinke, trage zum Umweltschutz bei. Wasser aus der Leitung sei nachhaltig und ressourcenschonend, die energieaufwendige Abfüllung in Flaschen, die langen Transportwege und die Lagerung der Wasserflaschen entfielen. Das Würmtaler Trinkwasser ist nicht zuletzt von besonderer Qualität: Das Leitungswasser stammt zum Großteil aus der Mühltalquelle. Das Wasser läuft hier von selbst aus dem Gestein an die Oberfläche, wird gesammelt und über Rohre in riesige Trinkwasserbehälter gepumpt. Von dort fließt es, völlig naturbelassen, in die Leitungen der circa 12 000 Würmtaler Haushalte.