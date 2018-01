3. Januar 2018, 21:50 Uhr Garching/Pullach Hoher Sachschaden durch zwei Brände









Bei zwei Bränden in Garching und Pullach ist zum Jahreswechsel erheblicher Sachschaden entstanden. In einem Fall wurden zudem zwei Personen leicht verletzt. In Garching hatte eine 71-Jährige nach Polizeiangaben am Montagnachmittag eine Pfanne mit Fett auf die eingeschaltete Herdplatte gestellt und sich anschließend in ihr Wohnzimmer begeben. Das Fett in der Pfanne fing an zu brennen, die Flammen setzten die Kücheneinrichtung in Brand. Die Rentnerin konnte ihre Wohnung unverletzt verlassen, trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr entstand in der Wohnung aber ein Sachschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro.

In Pullach, wo ein Christbaum in Brand geriet, blieb es dagegen nicht allein bei einem materiellen Schaden. Bei dem Feuer, das bereits am vergangenen Samstag ausbrach, von der Polizei aber erst am Mittwoch gemeldet wurde, erlitt ein Rentnerehepaar leichte Verletzungen. Als der 86-jährige Ehemann die Kerzen am Christbaum anzündete, öffnete seine 82 Jahre alte Frau zugleich die Balkontür. Durch den Luftzug gerieten die Tannenzweige in Brand und innerhalb kürzester Zeit der gesamte Christbaum. Die Flammen beschädigten Möbel sowie ein Dachfenster und den Dachstuhl. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 50 000 Euro. Das Ehepaar kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus.