8. Juli 2018, 21:56 Uhr Garching Neues Wohngebiet am Hardtweg

Das Misch- und Wohngebiet Keltenweg/Hardtweg wird umgestaltet werden und bekommt mehr Geschossfläche. So sollen die drei winkelförmig geplanten Baukörper an der Schleißheimer Straße um ein Geschoss in die Höhe wachsen. Insgesamt, so sagte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) profitiere auch das Einheimischenmodell von der Baumehrung. Geplant ist in dem Areal, wo sich jetzt hauptsächlich Gewerbe befindet, eine Geschossfläche von 23 443 Quadratmetern, unterteilt in ein Wohn- und ein Mischgebiet. Der Anteil gewerblicher Nutzung beträgt etwa 30 Prozent. Ein Hotel ist aus der Planung gestrichen worden, da in unmittelbarer Nähe ein Hotel im Business Campus entstehen soll. Die Stadträte im Bauausschuss äußerten sich positiv zu der Planung. Ingrid Wundrak (Grüne) schilderte, ihre Partei hätte dem Eigentümer mehrere Anregungen gegeben. So wünschten sich die Grünen Solaranlagen auf den Dächern, Ladestationen für Elektroautos und ein Leihwagensystem. "Was wir uns gewünscht haben, hat er alles in Angriff genommen, deswegen werden wir zustimmen", sagte sie. Die Empfehlung an den Stadtrat fiel einstimmig aus.