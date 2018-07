8. Juli 2018, 21:56 Uhr Garching Naturgefahren vorhersehen

"Alpine Naturgefahren und Perspektiven der Vorhersage" lautet der Titel des Vortrags von Michael Krautblatter. Er ist Professor für das Fachgebiet Monitoring, Analyse und Frühwarnung von Hangbewegungen an der Technischen Universität München (TUM) und gibt bei der Wissenschafts-Matinee am Sonntag, 15. Juli, einen Überblick über seine Forschungsarbeit. Beginn ist um 11 Uhr im Auditorium, TUM Institute for Advanced Study, Lichtenbergstrasse 2a. Der Eintritt ist frei.