6. April 2018, 22:01 Uhr Garching Geheimnisvolle Begegnung

Den Kinofilm "Frantz" zeigt die VHS Nord am Montag, 9. April, um 19.30 Uhr. Er spielt in einer deutschen Kleinstadt um 1919. Anna besucht jeden Tag die Grabstätte ihres gefallenen Verlobten Frantz. Sie wohnt bei den Eltern des Toten und kann sich nur schwer von der Vergangenheit lösen. Als Anna auf dem Friedhof einen Fremden beobachtet, der auf Frantz' Grab Blumen hinterlässt, spricht sie ihn an: Er heißt Adrien und sei ein Freund des Verstorbenen aus Vorkriegszeiten. Der Franzose wird in der Stadt so kurz nach dem Krieg nicht gerade willkommen geheißen, doch Anna mag den geheimnisvollen Mann.

Der Eintritt für den Kurs im Römerhoftheater kostet sieben Euro.