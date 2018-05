2. Mai 2018, 21:50 Uhr Garching Die TU feiert den Mai

Zur 150-Jahr-Feier der TU gibt es ein großes Maifest am Garchinger Campus. Die Studentische Vertretung hat ein Riesenrad organisiert, die Gäste sitzen im Bierzelt an der Boltzmannstraße, dort spielen Blasmusik und eine Wiesn-Band, es gibt Verpflegung zu verträglichen Preisen und Veranstaltungen. Eröffnet wird die zweitägige Gaudi an diesem Donnerstag um 11 Uhr. Um 14 Uhr läuft in der Fakultät für Maschinenwesen ein Film mit anschließender Diskussion mit Astronauten der D2-Mission, um 15 Uhr startet der Campuslauf. TU-Präsident Wolfgang Herrmann sticht um 18 Uhr ein Fass an. Um 18.30 Uhr tritt der Kabarettist Wolfgang Krebs auf. Am Freitag öffnet das Zelt ebenfalls um 11 Uhr.