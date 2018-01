9. Januar 2018, 22:00 Uhr Garching Der Heidewächter kommt









Im Natura-2000-Gebiet wird von Frühjahr an mehr kontrolliert

Der Schreck über die in der Garchinger Heide weggeworfene Kleintierstreu ist verdaut, doch noch immer sucht man den Umweltfrevler, der den Mist schon wiederholt in das Naturschutzgebiet gekippt hat. Beobachtungen nimmt die Naturschutzbehörde in Freising entgegen (Telefon: 08161/600-427 oder E-Mail: johannes.eckert@kreis-fs.de).

Ansonsten war die Geschäftsführerin des Heideflächenvereins, Christine Joas, jüngst bei der Jahreshauptversammlung zufrieden. So ist das Pflegekonzept für das Nationale Naturerbe Mallertshofer Holz fertig, die Entwicklungspläne für die Garchinger Heide laufen. Nach wie vor ist die Pflege der Heidelandschaft eine der Kernaufgaben des Vereins. Und das bedeutet vor allem Entbuschen, am liebsten mit Schaf und Ziege, damit die sonnenliebenden Heidepflanzen und all die seltenen Falter und Heuschrecken überleben.

Immer wichtiger wird die Umweltbildung, wo das Heidehaus am Fröttmaninger U-Bahnhof im Zentrum steht. Etwa hundert Veranstaltungen haben vergangenes Jahr hier und im drei Hektar großen Außengelände mit Schaubeeten und Infopfad stattgefunden. Es gab naturkundliche Führungen, Naturerfahrungstage für Schulen und Kindergärten, Vorträge und Seminare, von der winterlichen Spurensuche über Kräuter sammeln, geomantische Exkursionen bis hin zu Radtouren.

Für die Mitgliedskommunen im Heideflächenverein ist das Ausgleichsflächenkonto ein wichtiger Aspekt. Die für Neubauten vorgeschriebenen Ausgleichsflächen können die Gemeinden vom großen Heide-Konto abbuchen, wenn dort Verbesserungen erfolgen. Alleine in der Fröttmaninger Heide waren das heuer 13 000 Quadratmeter. Und noch eine erfreuliche Mitteilung hatte Christine Joas: Von April an gibt es einen Heidewächter für das Natura-2000-Gebiet "Heideflächen und Wälder im Münchner Norden", die Ausschreibung der Stelle läuft bereits.