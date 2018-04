17. April 2018, 21:54 Uhr Garching Auf der Straße zum See haben Radler Vorrang

Die erste Fahrradstraße Garchings ist eröffnet. Die Straße "Am See" führt von der Schleißheimer Straße in Richtung See und Sportstätten. Der Stadtrat hatte sich für diese Variante entschieden, um das Radfahren auf dieser Strecke attraktiver zu machen. Die Verkehrsordnung sieht vor, dass Autofahrer hier grundsätzlich nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde fahren dürfen und Radfahrer grundsätzlich Vorrang haben.

Die gesamte Straßenbreite ist als Fahrradweg gedacht. Radler dürfen nebeneinander fahren, allerdings müssen sie ein Auto vorbeilassen im Sinn der gegenseitigen Rücksichtnahme. Auch für Radfahrer gilt die Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde.

Um die Verkehrsteilnehmer auf die Fahrradstraße aufmerksam zu machen, hat der städtische Bauhof Piktogramme auf der Fahrbahn angebracht. Beginn und Ende der Fahrradstraße sind mittels entsprechender Verkehrszeichen gekennzeichnet. Landwirtschaftlicher Verkehr darf die Straße nach wie vor nutzen.