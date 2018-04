4. April 2018, 21:48 Uhr Fußball Stürmen für den FC Biberg

Zwei Fußballvereine, die sich einst spinnefeind waren, schließen sich zusammen, um Synergien zu nutzen. Die Zeichen sind auf Kompromiss gestellt: Sollten sich Unterbiberg und Neubiberg nicht auf einen ihrer Trainer einigen können, wollen sie einen neuen holen

Von Stefan Galler, Neubiberg

Eines ist Harald Geiger ganz wichtig, das betont er gleich zu Beginn des Gesprächs: "Das Wort Fusion gefällt mir nicht und ist sachlich auch nicht richtig", sagt der Vorsitzende des FC Unterbiberg. "Es handelt sich vielmehr um den Zusammenschluss der Fußball-Abteilungen unter dem Namen FC Biberg." Man merkt ihm und auch dem Fußball-Abteilungsleiter des TSV Neubiberg, Reinhard Weidenthaler, sehr genau an, wie sensibel dieses Thema ist - denn Fußballer werden nur ungern zu Freundschaften bewegt, die ihnen eigentlich widerstreben. Und eines sei nun einmal Fakt, wie Weidenthaler sagt: "Früher waren wir uns spinnefeind."

Das habe sich grundlegend geändert, wie beide Seiten immer wieder unterstreichen. Nun soll die Verbindung schon im Mai in trockene Tücher gebracht werden: Dann wird der Vereinsname FC Unterbiberg nicht mehr existieren. Und der TSV Neubiberg mit seinen heute mehr als 2000 Mitgliedern wird keine Fußballsparte mehr haben, mehr als 200 aktive Balltreter aller Altersklassen verlassen den Klub.

Seit dem Bau der neuen Vivamus-Siedlung in Unterbiberg Ende der Neunzigerjahre war der FCU heimatlos gewesen, der berühmt-berüchtigte umzäunte Fußballplatz, in der Branche ehrfurchtsvoll "der Käfig" genannt, wurde damals abgerissen und die Unterbiberger, ehemals immerhin in der Bezirksliga unterwegs, fanden Asyl im Sportpark an der Zwergerstraße, der Heimstätte des bis dato stets in herzlicher Abneigung verbundenen Lokalrivalen TSV Neubiberg. Man lebte so nebeneinander her, die Mitgliederzahlen nahmen bei beiden Vereinen immer mehr ab, man hatte zunehmend Probleme, engagierte Ehrenamtliche zu finden, die das Training der Jugendmannschaften fachkundig leiteten. Und immer wieder kamen Stimmen auf, dass eine Fusion der beiden Vereine die sinnvollste Lösung für all die Probleme sein würde.

Doch in beiden Klubs hatten die älteren Mitglieder das Sagen, beim FCU eine Reihe von solchen, die schon bei der Vereinsgründung 1967 mit von der Partie waren. Und beim TSV waren diejenigen nicht zu überstimmen, die dem Verein seit den Siebzigerjahren angehörten, als das Vereinsgelände noch an der Isarstraße beheimatet war, wo heute der Umweltgarten ist. Und diese Gruppen widersprachen stets der gemeinsamen Sache. "Ich kann völlig nachvollziehen, dass sich ein Altmitglied schwer tut, wenn sich plötzlich der Name seines Vereins ändert", sagt Geiger. "Aber glücklicherweise arbeitet schon längst niemand mehr gegen diese Lösung des Zusammenschlusses der Fußballabteilungen, weil jeder die Sinnhaftigkeit erkennt."

Es war ein langwieriger Prozess, in dessen Verlauf immer deutlicher wurde, dass ein Zusammengehen nur Vorteile für beide Seiten mit sich bringen würde. Zunächst bildete man vor einigen Jahren eine Spielgemeinschaft bei den Jugendmannschaften, um hier dem immer mehr grassierenden Mangel an Kickern in den älteren Jahrgängen entgegenzuwirken. Beide Vereine hatten über lange Zeit etwa damit zu kämpfen, dass die talentiertesten Spieler zu höherklassigen Klubs in der Umgebung wie SV Waldperlach, SVN München oder zum TSV Ottobrunn wechselten - und oft gleich noch einen Schwung ihrer Freunde mitnahmen. "Wir hatten im TSV beispielsweise schon zig Jahre keine A-Jugend mehr, das hat sich durch die SG endlich geändert", sagt Weidenthaler. Geiger bestätigt personelle Vorteile durch die Spielgemeinschaft auch für den FCU und ergänzt: "Wir können unseren Mitgliedern nun bessere Angebote machen, das gilt einerseits für den leistungsorientierten Bereich, aber auch auf dem Sektor Breitensport." Schon durch die Zusammenlegung beim Nachwuchs habe man Synergien geschaffen, so hatte man in der Summe mehr Trainer zur Verfügung, was laut Geiger ein effizienteres, besseres Arbeiten für die Kinder ermöglichte. "Wir wissen, wie man eine Abteilung führt und die Kollegen vom FCU wissen, wie man einen Verein leitet. Das sind perfekte Voraussetzungen", so Weidenthaler.

Jetzt geht es noch um die Feinheiten: Nachdem die Unterbiberger Spieler dem Zusammenschluss bereits zugestimmt haben, unterschreiben in diesen Tagen die TSV-Kicker ihre Willenserklärung, dem FC Biberg beizutreten. Vorstand und Verwaltungsbeirat des Gesamtvereins TSV Neubiberg haben der Ausgliederung ihrer Fußballsparte bereits zugestimmt. Und dann steht noch die Ummeldung beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) an, für die beiden bisherigen Abteilungsleiter eine reine Formsache: "Der Verband kann meiner Meinung nach nichts dagegen haben, im Gegenteil, er bestärkt seine Vereine doch immer darin, effizienter zu werden", sagt Geiger.

Da es sich letztlich ja nur um eine Umbenennung des Klubs handelt, würde die erste Herrenmannschaft des FC Biberg den Platz der ersten Garnitur des FC Unterbiberg übernehmen, also in der Kreisklasse an den Start gehen. Über die sportliche Heimat der zweiten und dritten Mannschaft müsse man noch mit dem BVF verhandeln. "Unsere erste Mannschaft ist drauf und dran, von der B-Klasse in die A-Klasse aufzusteigen, da wäre natürlich schön, wenn der künftige FC Biberg II diesen Platz übernehmen könnte", sagt Weidenthaler.

In der neuen Leitung des Vereins sollen beide Vereine numerisch gleichberechtigt zum Zug kommen, namentlich in Person der bisherigen Vorsitzenden des FCU, Geiger und Markus Kleinhuber, sowie den beiden Abteilungsleitern des TSV, Weidenthaler und Andreas Brandt. Noch nicht entschieden ist, welcher Trainer die erste Mannschaft betreuen wird, beide Seiten haben für ihre aktuellen Übungsleiter jeweils gute Argumente. "Bevor es deshalb Streit gibt, müssen wir halt einen Kompromiss machen und einen neuen Coach holen", sagt Weidenthaler.

Die Mannschaften haben sich übrigens bereits angefreundet, zufälligerweise hatten beide Fußballsparten ihre Saisonabschlussfeier im letzten Sommer am gleichen Tag in der griechischen Vereinsgaststätte anberaumt. Man traf sich und verstand sich sofort. Es wurde ein launiger Abend.