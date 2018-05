2. Mai 2018, 21:50 Uhr Für Wohnungsbau Grüne fordern Flächenkataster

Landkreis soll möglichen Baugrund in öffentlichem Besitz erfassen

Die Grünen im Kreistag wollen alle verfügbaren Grundstücke im Landkreis erfassen, die sich in Besitz des Bundes, des Freistaats und des Landkreises selbst befinden. Fraktionssprecher Christoph Nadler und Kreisrat Markus Büchler fordern in einem Antrag zudem, dass geprüft wird, ob und inwieweit diese Grundstücke für "Wohnungsbauprojekte" infrage kommen könnten. Um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, sei es sinnvoll, finanzielle Mittel aus dem sogenannten Wohnungspakt Bayern zu nutzen, sagt Büchler. Bis ins Jahr 2019 plant der Freistaat, etwa 2,6 Milliarden Euro über ein staatliches Sofortprogramm sowie kommunale Förderprogramme zur Verfügung zu stellen.

"Wir wollen mit unserem Antrag erst einmal überprüfen, welche Flächen überhaupt für neue Wohnbebauung im Landkreis infrage kämen", sagt Büchler. "Erst in einem zweiten Schritt kann dann überlegt werden, ob überhaupt und in welcher Form und Größenordnung gebaut werden kann." Denn die Planungshoheit für neue Wohnbauprojekte liege ohnehin bei den jeweiligen Kommunen, sagt Büchler. Er sieht angesichts des zunehmenden Mangels an Wohnungen sowie der steigenden Miet- und Immobilienpreise aber auch Bund und Freistaat in der Pflicht: "Die Entwicklung von bezahlbarem Wohnraum zu unterstützen, ist auch Aufgabe der öffentlichen Hand." Daher sei es zu begrüßen, dass die neue Bundesregierung vereinbart hat, Flächen des Bundes für Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen, sagt Büchler.

Mit der Baugesellschaft München-Land habe der Landkreis zudem genau die richtige Einrichtung, um neue Bauprojekte voranzutreiben und zu entwickeln. "Und wir brauchen im Landkreis jede einzelne Wohnung."